Морская группа НАТО во главе с эсминцем США вошла в Балтийском море

Российские корабли следят за действиями военно-морской группы Североатлантического альянса в составе эсминца ВМС США «Грейвли», фрегатов ВМС Польши, Турции и Испании, вошедших в акваторию Балтийского моря 18 апреля, сообщил Национальный центр управления обороной России.

«18 апреля в акваторию Балтийского моря совершила заход военно-морская группа НАТО в составе эсминца УРО ВМС США «Грейвли», фрегатов УРО ВМС Польши «К.Пуласки», ВМС Турции «Гекова» и ВМС Испании «Хуан де Бурбон», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Балтийского моря силами и средствами Балтфлота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО.

В назначенных районах организовано дежурство корабельных ударных групп, береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал», а также самолетов морской авиации.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД