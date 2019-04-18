На автотрассе под Томском столкнулись грузовик и микроавтобус

При столкновении грузовика и микроавтобуса на автотрассе под Томском, где начался сильный снегопад, погибли три человека, еще несколько пострадали, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Трое погибших, несколько человек пострадали», – приводит ТАСС слова источника.

Других данных о происшествии пока не поступало.

Напомним, 31 марта в Москве водитель автовоза засмотрелся на летевший над Внуково самолет и врезался в автобус.