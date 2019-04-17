Число кибератак в рунете увеличилось вдвое

В прошлом году количество кибератак в России увеличилось почти вдвое, бюджет российского сегмента «скрытой сети» и хакеров превысил 2 млрд рублей, заявил вице-президент по информационной безопасности ПАО «Ростелеком» Игорь Ляпунов.

«Это атаки, носящие как массовый характер, так и целевые таргетированные атаки, направленные на получение денег», – передает слова Ляпунова «Интерфакс».

По его словам, данные получены центром мониторинга реагирования на кибератаки «Ростелекома».

«Бюджет российского сегмента дарк-нета, российских группировок хакеров превышает 2 млрд рублей. Это большая индустрия, это уже перешло из разряда каких-то хулиганов, уже та самая темная сторона является серьезным, хорошо структурированным и хорошо работающим бизнесом, с большим объемом инвестиций», – сказал вице-президент компании.

По его словам, в 2018 году была зафиксирована крупнейшая DDos-атака размером 450 Гбит/сек, что на порядок больше тех, что происходили раньше. Крупная атака произошла и в 2019 году – по его словам, это была «очень большая фишинговая атака», а источником оказался «интернет вещей».

«Это смарт-телевизоры и домашние маршрутизаторы, которые стали новой силой в атаках на российскую инфраструктуру», – сказал топ-менеджер «Ростелекома».

Он отметил, что 75% атак идет на кредитно-финансовые организации, e-commerce, игровой бизнес, однако в последнее время целями становятся инфраструктурные объекты.

«Возник термин политически мотивированных атак. Цель хакеров, цель атакующих – это получение контроля и точки присутствия в этой критической информационной инфраструктуре», – заявил он.

По словам Ляпунова, ни одно из приложений по продаже услуг, в том числе по доставка еды или каршеринга, не способно защититься от кибератак. Уязвим на 100% весь онлайн-бизнес.

Ранее сообщалось, что в 2018 году пользователи направили в Роскомнадзор более 464 тыс. сообщений о противоправном контенте, что почти на 30% больше, чем в 2017 году.