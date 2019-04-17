Кокорин извинился перед Паком

Футболист «Зенита» Александр Кокорин в ходе заседания Пресненского суда Москвы извинился перед потерпевшим директором департамента Минпромторга Денисом Паком.

«Хотел бы извиниться за свои действия и помириться с вами, готов возместить вам ущерб, хотелось бы по-человечески примириться, прошло много времени... Мы бы друг друга поняли, я думаю», – передает слова Кокорина ТАСС.

Пак в среду явился в суд для дачи показаний по делу. Он рассказал подробности инцидента в «Кофемании» на Большой Никитской улице.

В частности, он заявил, что Кокорин и Павел Мамаев оскорбляли его по национальному признаку: называли китайцем. Также он уточнил, что примирения с Кокориными не было.

Напомним, футболисты проходят по делу о нападении на Пака и водителя телеведущей Первого канала. Кокорин и Мамаев признали свою вину частично.

Футболисты и еще два подозреваемых оставлены под арестом до 25 сентября.