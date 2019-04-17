Пак рассказал об оскорблениях по национальному признаку со стороны Кокорина и Мамаева

Чиновник Минпромторга России Денис Пак, проходящий потерпевшим по уголовному делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, заявил, что спортсмены оскорбляли его по национальному признаку, используя нецензурные выражения.

«Компания вела себя неприлично. Они называли меня китайцем и сказали, чтобы я ехал в свой Китай и делал замечания там», – сообщил Пак, передает ТАСС.

Как рассказал потерпевший, во время потасовки подсудимые напали на знакомого Пака Сергея Гайсина: Мамаев ударил мужчину, а детский тренер Александр Протасовицкий пытался его придушить. Также Пак сообщил, что братья Кокорины избивали чиновника в течение нескольких минут.

«Я услышал выкрики «Gangnam style» и что-то про ноутбук. Как вы видите, я азиатской внешности, я спросил, ко мне ли обращаются, компания ответила, что да. Я в корректной форме сделал замечание, что компания ведет себя по-хамски. Ко мне подошли два человека. Сначала Кирилл Кокорин, потом Александр. Он взял стул, имея целью нанести вред моему здоровью и жизни, целясь в голову. Я прикрыл себя рукой, потом Кирилл начал наносить удары, это нападение длилось несколько минут, он целенаправленно целился мне в голову, я воспринимал это как реальную угрозу здоровью и жизни», – сказал Пак.

Чиновник также уточнил, что примирения с братьями Кокориными, о котором заявлялось ранее, не было.

Напомним, футболисты проходят по делу о нападении на федерального чиновника Дениса Пака и водителя телеведущей. Ранее Кокорин и Мамаев признали свою вину частично.

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты и принял решение оставить Кокорина и Мамаева под арестом до 25 сентября.