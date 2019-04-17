Суд подтвердил продление ареста Кокорина и Мамаева

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты и принял решение оставить Кокорина и Мамаева под арестом до 25 сентября.

Мосгорсуд признал законным продление срока содержания под стражей футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева до 25 сентября.

«Жалобы защиты оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции – без изменения», – передает решение судьи ТАСС.

На ваш взгляд Как государство должно наказать футболистов Кокорина и Мамаева? Максимально жестко из предусмотренного законом

Максимально мягко из предусмотренного законом

Наказание должно быть средней тяжести



Напомним, футболисты проходят по делу о нападении на федерального чиновника Дениса Пака и водителя телеведущей. Ранее Кокорин и Мамаев признали свою вину частично.

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