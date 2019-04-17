Уволенный полтавский губернатор подал в суд на Порошенко

Бывший глава Полтавской области Валерий Головко потребовал через суд отменить и признать противоправным указ президента Украины Петра Порошенко о его увольнении.

Головко обратился в Кассационный административный суд 15 апреля и потребовал признать противоправным и отменить указ президента Порошенко от 15 марта о его увольнении. Кроме главы государства, ответчиком по делу выступает Полтавская областная госадминистрация, сообщает Страна.ua.

По делу уже назначен состав суда, но пока не определена дата рассмотрения. Как сообщает издание «Полтавщина», адвокатом Головко по делу будет Кирилл Легких, сын бизнес-партнера экс-губернатора Виктора Легких.

Напомним, 22 февраля правоохранители пришли с обысками в Полтавскую облгосадминистрацию и квартиры чиновников, в том числе, в кабинеты первого заместителя главы администрации Андрея Песоцкого и председателя Полтавской области Валерия Головко. В результате были изъяты деньги и документы.

Позже стало известно, что Головко, Песоцкого, а также советника губернатора Литвинова и директора департамента строительства и ЖКХ Полтавской области Голбана подозревают в создании преступной схемы по вымогательству взяток от предпринимателей за обеспечение их победы в госзакупках, проводимых обладминистрацией. После этого Порошенко заявил об увольнении губернатора Полтавской области.