Российские астрономы выследили маневрирующий спутник нового класса

Российские астрономы с помощью телескопа АЗТ-33ИК Саянской обсерватории Института солнечно-земной физики заметили на орбите, где находятся большинство спутников связи и телетрансляций, маневрирующий аппарат нового класса.

«Представлены результаты измерений микроспутника, относящегося к новому классу маневрирующих объектов на геостационарной орбите», – цитирует тезисы доклада ученых РИА «Новости» перед началом конференции по космическому мусору.

Планируется, что более подробная информация будет представлена на самой конференции.

В тезисах также уточняется, что полученные специалистами данные позволяют выявлять признаки активности таких космических аппаратов и зарегистрировать прекращение их эксплуатации.

В январе 2019 года сообщалось, что российские системы слежения заметили интенсивные перемещения американских военных спутников-инспекторов GSSAP на геостационарной орбите.