Караулова рассказала о планах возвращения к «другой жизни» после освобождения

Бывшая студентка МГУ им. Ломоносова Варвара Караулова, осужденная за попытку вступить в запрещенную в России террористическую группировку «Исламское государство*», рассказала, что надеется вернуться к «другой жизни» после досрочного освобождения.

«Когда я читаю это на бирке, свою статью, все становится настоящим. Конечно, хотелось бы это уже вычеркнуть, забыть. Если моя история станет для кого-то уроком, дело даже не в сроке. Срок проходит, какой бы он ни был, а дело в том, какой ценой это все получается. Эта как будто другая жизнь. Все, что происходит, это жизнь какой-то Александры Ивановой, а Вари Карауловой как будто и нет... Я считаю, что моя жизнь не здесь, она потом будет, сейчас это временный этап, потом будет другая жизнь», – сказала Караулова в эфире «Первого канала».

Во вторник Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство о досрочном освобождении Карауловой, проведшей в тюрьме 3,5 года.

Напомним, Караулову (позже сменила имя на Александру Иванову) задержали в октябре 2015 года в Турции за попытку примкнуть к ИГ*. Она втайне от родителей улетела в Стамбул, где она с группой россиян пыталась попасть в Сирию. Девушку осудили на 4,5 года колонии. Позже она раскаялась, заявив, что ее связь с вербовщиком основывалась не на том, что он был членом организации, а на том, что она его любила.

В ноябре 2018 года Караулова попросила уполномоченную по правам человека в России Татьяну Москалькову поддержать ходатайство о ее УДО. Москалькова согласилась.