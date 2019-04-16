Уральский ученый предложил альтернативу теории Дарвина

Ученый Уральского федерального университета (УрФУ) Алексей Мелких предложил теория направленной эволюции в качестве альтернативы дарвинизму, сообщили в вузе.

«Эволюция жизни определяется не спонтанным естественным отбором, а процессами квантовой механики в клеточном ядре. Именно по такому принципу и происходит взаимодействие «кирпичиков» белков и ДНК. Данную теорию направленной эволюции выдвинул доктор физико-математических наук, преподаватель Уральского федерального университета Алексей Мелких», – говорится в сообщении вуза.

Мелких рассказал о своих исследованиях на конференции в Ереване «Развитие жизни: вопросы эволюции и развитие организмов». Передает РИА «Новости».

«Около 20 лет я занимаюсь построением теории направленной эволюции, которая, как я убежден, придет на смену дарвинизму. Основной вопрос, который не может решить дарвиновская теория, в том числе такие ее современные варианты, как расширенный синтез, – это вопрос о возникновении сложных живых систем в процессе эволюции. Каким образом возникли столь сложные организмы, число состояний генома которых невозможно перебрать за время жизни Вселенной?» – сказал ученый.

Один из трех ключевых принципов, на которых базируется теория ученого, состоит в априорной направленности эволюции. Согласно этому принципу, существует априорная информация, в соответствии с которой происходят направленные изменения генов. Ученый подчеркивает, что в процессе направленной эволюции отбор и случайные мутации играют лишь вторичную роль.

«Только существование априорной направленности позволяет объяснить характерные времена эволюции. Поскольку число вариантов информационных молекул (ДНК) растет экспоненциально с ростом длины такой молекулы, то, когда число нуклеотидов становится больше, чем 102-103, простой перебор вариантов последовательности становится невозможным за время жизни Вселенной», – подчеркнул ученый.