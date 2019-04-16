У Швеции возникли проблемы с истребителем – убийцей российских Су

В Швеции разгорается скандал вокруг истребителей JAS 39E Gripen, заказанных шведскими ВВС у компании Saab.

Согласно первоначальному заказу, завод-производитель построил 14 «пустых» фюзеляжей, которые так и простаивают без «начинки», передает «Военное обозрение» со ссылкой Svenska Dagbladet.

Отмечается, что скандал связан в первую очередь с тратами из госбюджета. По некоторым данным, речь идет о расходовании нескольких сотен миллионов крон.

О том, какие средства были направлены на программу и почему не было изначально предусмотрено выделение необходимой суммы на полную постройку истребителей, никто из чиновников не говорит. Проблема усложняется и тем, что чем дольше «пустые» фюзеляжи простаивают на заводе, тем дороже обходится вся программа производства самолетов.

Сообщается, что JAS 39 Gripen имеются на вооружении Таиланда, ЮАР, Чехии, Великобритании и Венгрии, кроме того, интерес к истребителям проявляют Индия и Бразилия.

В начале февраля командующий ВВС Швеции Матс Хельгессон заявил о способности истребителей Saab Gripen E победить российские самолеты серии Су в воздушном бою.

Напомним, в Швеции все чаще заявляют о якобы существующей «российской угрозе», это направление в этой стране превратили в значимый фактор внутренней и внешней политики. Так, ранее на этой неделе было опубликовано исследование Шведского института оборонных исследований (FOI), в котором утверждается, что в ходе учений Россия стала гораздо активнее тренироваться начинать и вести полномасштабную войну. Авторы доклада подчеркивали, что в итоге российская армия заметно повысила боеготовность и способна в короткие сроки переходить от мирного времени к выполнению военных задач.