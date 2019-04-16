Главы МИД Британии обещали Эквадору не допустить казнь Ассанжа

Бывший и действующий главы МИД Великобритании Борис Джонсон и Джереми Хант обещали президенту Эквадора Ленину Морено, что основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа не выдадут стране, где ему может грозить смертная казнь.

Об этом министры заявили в письмах Морено от 7 марта и 10 августа 2018 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.

В письмах говорится, что британские законы запрещают экстрадицию, «если соответствующему лицу грозит смертная казнь». В страну, где есть такая мера наказания, человека могут экстрадировать только после того, как глава МИД получит гарантии, что экстрадируемого не казнят.

Напомним, Эквадор отказал Ассанжу в предоставлении политического убежища. Президент Эквадора обвинил Ассанжа в шпионаже. Ассанж арестован в Великобритании по запросу США.

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