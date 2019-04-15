Поблизости от дома Зеленского поймали «бандитов-пулеметчиков» на джипе-тачанке

Депутат Верховной рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что рядом с домом «одного из кандидатов в президенты» страны задержана группа «бандитов-пулеметчиков», готовивших убийство; украинские СМИ уточнили, что задержание произошло рядом с домом Владимира Зеленского.

Как сообщил Геращенко в Facebook, злоумышленников, которые собирались совершить «убийство из мотивов мести», задержали в «непосредственной близости» от дома кандидата в президенты Украины.

Они переделали джип Toyota в «своеобразную «тачанку», установив в машину на месте задних сидений «крупнокалиберный пулемет ДШК, убойная дальность которого составляет более 3 километров», пишет Геращенко.

Как сообщает ТСН, полицейская спецоперация «проходила силовым способом с применением оружия», пострадавших нет.

«В полиции уверены, что задержанные готовили не одно преступление. Планировалось ли покушение на Зеленского – правоохранители не комментируют», – приводит текст сообщения УНИАН.

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Напомним, по итогам первого тура выборов президента Украины Петр Порошенко получил 15,95% голосов, его соперник Владимир Зеленский – 30,24%. Второй тур состоится 21 апреля.