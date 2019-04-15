Горбачев поздравил Пугачеву с 70-летием

Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев поздравил с юбилеем советскую и российскую певицу Аллу Пугачеву, назвал ее примером свободного и смелого человека.

Текст поздравительного письма опубликован на сайте Горбачев-фонда. Политик обращается к артистке просто «дорогая Алла».

«Как говорится, и мне выпало быть правителем в эпоху Аллы Пугачевой. Эпоха была сложная. Мы учились свободе, а тебе не надо было ей учиться. Ты пример свободного человека. И смелого. Я не забуду, как ты поехала со своим оркестром в Чернобыль… А Раиса Максимовна через меня доставала билеты на твои концерты», – вспоминает Горбачев.

«Я рад, что успел подписать один из последних указов о присвоении тебе звания Народной артистки СССР. Государства, видишь, меняются, а ты остаешься народной Пугачевой», – отметил бывший советский лидер.

Ранее президент Владимир Путин также направил поздравительную телеграмму Алле Пугачевой в честь юбилея. К поздравлениям присоединился и бывший муж Пугачевой Филипп Киркоров.

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал газете ВЗГЛЯД, как Пугачева стала примадонной.

Гостелерадиофонд России по случаю 70-летия Пугачевой опубликовал видеоклип на песню «Айсберг» (1984), который был запрещен в Советском Союзе за недопустимую вольность. Также была названа самая популярная песня исполнительницы.