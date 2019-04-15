Киркоров поздравил Пугачеву с юбилеем

Филипп Киркоров поздравил Аллу Пугачеву с 70-летним юбилеем, который певица отмечает в понедельник, 15 апреля.

«По-моему лучше и не скажешь! С Днем Рождения, дорогая Аллочка», – написал Киркоров в своем Instagram, поделившись записью паблика theonlyonesovietsuperstar – «Единственная советская суперзвезда».

В тексте поздравления говорится, что голос Пугачевой обладает «целительной силой», а ее песни задают ориентир в жизни.

«Ты – особенная из всех великих, талантливых, тончайших, гениальных людей. Ты особенная, потому что ты – Алла Пугачева. Потому что ты в каком-то роде олицетворение нашей Родины», – говорится в поздравлении.

Пугачева и Киркоров поженились совершенно неожиданно, во время гастролей Филиппа в Санкт-Петербурге в марте 1994 года. Они прожили вместе до 2005 года.

В понедельник президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Алле Пугачевой в честь юбилея.

Гостелерадиофонд России по случаю 70-летия Пугачевой опубликовал видеоклип на песню «Айсберг» (1984), который был запрещен в Советском Союзе за недопустимую вольность. Также была названа самая популярная песня исполнительницы.