Опубликован запрещенный в СССР клип Пугачевой

Гостелерадиофонд России по случаю 70-летнего юбилея Аллы Пугачевой опубликовал видеоклип на песню «Айсберг» (1984), который был запрещен в Советском Союзе за недопустимую вольность.

Авторами композиции являются композитор Игорь Николаев и поэтесса Лидия Козлова.

Ролик сняли в 1984 году в Сочи. Он был продемонстрирован лишь однажды в эфире Ленинградского телевидения. После показа клип запретили. Руководству страны показалось слишком вульгарным положение тела артистки, лежащей на спине, сообщает «Московский комсомолец».

В понедельник президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Алле Пугачевой в честь юбилея.

Также была названа самая популярная песня исполнительницы.