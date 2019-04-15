Путин поздравил Пугачеву с юбилеем

Президент Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму Алле Пугачевой в честь юбилея.

«Талант и неординарные вокальные данные, яркий артистический темперамент и работоспособность подняли Вас на вершину эстрадного Олимпа, снискали поистине всенародную славу», – сказано в телеграмме, опубликованной на сайте президента России.

«И конечно, особо отмечу ваш значимый личный вклад в развитие отечественного музыкального искусства, деятельное участие в судьбе одаренных исполнителей, которым вы открыли дорогу на большую сцену. И для которых всегда будете эталоном профессионализма и преданности избранному делу», – добавил Путин.

Напомним, Алла Пугачева родилась 15 апреля 1949 года в Москве. А в 1975 году после выступления на международном песенном конкурсе «Золотой Орфей» в Болгарии с песней «Арлекино» она получила широкую известность.

В репертуаре певицы насчитывается около 500 песен, среди которых «Айсберг», «А знаешь, все еще будет», «Волшебник-недоучка», «Мадам Брошкина», «Позови меня с собой» и другие. У нее 17 студийных музыкальных альбомов, последний – «Приглашение на закат» – вышел в 2008 г.

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