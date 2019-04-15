Определена самая популярная песня Пугачевой

Исследовательская площадка Research@mail.ru выяснила, какие песни певицы Аллы Пугачевой, которая в понедельник, 15 апреля, отмечает 70-летний юбилей, нравятся россиянам больше всего.

Так, самой любимой песней россияне назвали композицию «Миллион алых роз». За нее проголосовали 19% респондентов, сообщает RT.

Песня «Позови меня с собой» оказалась на втором месте, она является любимой у 18% россиян. За «Этот мир придуман не нами» отдали голоса 15,5% опрошенных, «Любовь, похожая на сон» – 15%, «Айсберг» – 14%.

Особо отметили «Не отрекаются любя», «Арлекино», «А знаешь, все еще будет».

Несколько респондентов (менее 1%), которые затруднились с выбором конкретной композиции, сообщили, что любят абсолютно все песни Аллы Пугачевой.

В опросе приняли участие 2,4 тыс. россиян старше 12 лет, исследование проводилось на базе площадки Research@mail.ru, совместного проекта Mail.ru Group и компании ResearchMe.