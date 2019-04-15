Пригожин объяснил, как Пугачева стала примадонной

«Из женщин российской эстрады она – единственная личность такого масштаба, она не просто харизматичная, она – сильная, мощная, крепкая личность», – заявил газете ВЗГЛЯД продюсер Иосиф Пригожин, комментируя титул «примадонна», закрепившийся за Аллой Пугачевой.

«В ее клипе на песню «Примадонна» снималась Людмила Гурченко, и эта песня была, по сути, адресована ей, но с течением времени этот титул закрепился за Аллой Борисовной. У нее есть звание народной артистки России, несколько орденов за «Заслуги перед Отечеством» – чего еще можно хотеть от жизни? А как тебя будут называть – «примадонна», «королева» или «принцесса», уже не имеет никакого значения», – заметил Пригожин.

«Конечно, мы все выросли в эпоху Пугачевой. В каждом доме, начиная с моего младенчества, присутствовали ее пластинки. Из женщин российской эстрады она – единственная личность такого масштаба, она не просто харизматичная, она – сильная, мощная, крепкая личность со многих точек зрения», – подчеркнул собеседник.

Пригожин отметил, что в отличие от других артистов Пугачева практически всю жизнь пела оригинальные песни. «Это дорогого стоит, она никогда не перепевала чужих песен и умела на этом настаивать. Она спела множество хитов, которые останутся с людьми на века, это человек профессии, который всю свою жизнь посвятил творчеству», – заметил Пригожин.

Также продюсер признался, что считает Пугачеву своим учителем и часто использует ее методы в работе.

«Думаю, Алла Борисовна отдала бы все, чтобы ей было 40, но я желаю ей не грустить и проявлять побольше любви к людям, которые ей ничего плохого не сделали. В ней живет и любовь, и ненависть, связанная с ее особой чувствительностью. Интересный она, очень интересный человек», – заметил собеседник.

«Мне хочется пожелать ей женского и материнского счастья. Мы не знаем, что человек чувствует, когда остается наедине с собой, и поверьте, артисты не всегда счастливые люди. Если она обрела это счастье, то желаю, чтобы она купалась в нем как можно дольше: проводила своих детей в школу, потом в институт, присутствовала при всех их восхождениях. Она молодец, что не дает о себе забыть», – заключил Пригожин.

Напомним, в понедельник президент Владимир Путин поздравил Пугачеву с юбилеем.

Гостелерадиофонд по случаю 70-летнего юбилея Аллы Пугачевой опубликовал видеоклип на песню «Айсберг» (1984), который был запрещен в Советском Союзе за недопустимую вольность.

Ранее была определена самая популярная песня Пугачевой.