Венесуэла не перечислила мартовский платеж по долгу перед Россией

Венесуэла так и не внесла очередной платеж по долгу перед Россией на общую сумму в 3 млрд долларов, который ожидался в марте, сообщил замминистра финансов Сергей Сторчак.

«Будет платеж, наверное, сообщим», – передает слова Сторчака ТАСС.

В конце марта Венесуэла должна была заплатить по долгу перед Россией более 100 млн долларов. Без финансовых последствий Венесуэла могла перечислить платеж в течение месяца. В марте долг так и не был перечислен.

Сторчак также отметил, что Минфин пока не видит необходимости выходить на рынок внешних заимствований в этом году.

«Мы развиваем прежде всего национальный долговой рынок. Это для нас приоритет абсолютный. Внешние заимствования как источник финансирования дефицита (бюджета), которого к тому же нет, им не является. Поэтому особой необходимости выходить на внешние рынки нет», – отметил он.

В марте Минфин сообщал, что обязательства иностранных государств перед Россией, с учетом советских долгов, на 1 февраля 2019 года составляли 39,2 млрд долларов.

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