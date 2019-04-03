Венесуэла не внесла России платеж за март

Венесуэла в марте не внесла очередной платеж по долгу России на 3 млрд долларов, об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

«Есть период еще, в течении которого она [Венесуэла] может заплатить без финансовых последствий. В течение месяца», – цитирует министра ТАСС.

В марте вашингтонский Институт международных финансов (IIF) сообщил, что внешний долг Венесуэлы побил мировой рекорд и составил 156 млрд долларов.

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