ФСИН не одобрила УДО Карауловой

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15 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 12:37  |  vz.ru
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Есть ли в России собственный Илон Маск

Минуты в невесомости за двести тысяч долларов - вот одна из перспективных бизнес-моделейФото: Sergei Remezov/Reuters
День космонавтики заставляет говорить не только о великом прошлом, но и о будущем. А самое перспективное сейчас космическое направление – частные космические компании, особенно это видно на примере выдающихся достижений Илона Маска. Есть ли подобные деятели в России и какими проектами они занимаются? Подробности...
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За что премьер Индии получил высшую награду России

Владимир Путин и Нарендра Моди ценят сложившиеся между ними личные отношенияФото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин наградил индийского премьер-министра высшей наградой России. Указ о присуждении Нарендре Моди ордена Святого апостола Андрея Первозванного появился в пятницу совершенно внезапно – ничто не предвещало такого решения президента России. Однако у награждения индийского лидера есть глубокий личный и важный государственный смысл. Подробности...
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В России передумали сажать врачей

Гибель пациента под ножом хирурга предложено отныне считать всего лишь страховым случаемФото: imago stock&people/ТАСС
Минздрав и Следственный комитет, похоже, договорились, как наказывать медиков за врачебные ошибки. Подразумевается, что за «неумышленные преступления» врачей в Уголовном кодексе будут предусмотрены некие «альтернативные наказания». Однако врачи возмущены самой постановкой вопроса о наказании за ошибки – и видят в этом угрозу для развития российской медицины. Подробности...
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Зеленский заставил Порошенко устроить комедию

В отсутствие соперника, Порошенко вел себя очень уверенноФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
В воскресенье Петр Порошенко продемонстрировал электорату свои вокальные данные и умение «вести дискуссию» в отсутствие соперника. Владимир Зеленский, как и ожидалось, не приехал на дебаты, дату которых ему пытались навязать. На стадионе в Киеве президент Украины наконец-то рассказал, как поступит в случае своего проигрыша. Но комедия в «Олимпийском» в исполнении Порошенко вряд ли сможет повлиять на итог избирательной кампании. Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Сегодня пал альт-глобализм

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Некоторые мейнстримные западные СМИ полагают, что Ассанж, Гринвальд и иже с ними стали эдакими «полезными идиотами», оказавшими невольную помощь западным национал-популистам. Но, на мой взгляд, дело обстоит иначе. Подробности...

Экспортная демократия вернулась Западу бумерангом

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Запад так старательно насаждал в мире нигилизм по отношению к государству, безоговорочный приоритет либеральной политкорректности над замшелыми традициями законности, что добился впечатляющих «всходов» внутри себя самого. Подробности...
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Известный русский весельчак

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
14 апреля 1744 (по некоторым сведениям — 1745) года родился Денис Фонвизин, создавший русскую бытовую комедию. «Не хочу учиться, хочу жениться» и многие другие мемы – его пера дело. История Фонвизина – очень и очень русская. Подробности...
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            ФСИН не одобрила УДО Карауловой

            15 апреля 2019, 12:27

            Текст: Анастасия Воробьева

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            Администрация исправительной колонии в Вологодской области не одобрила условно-досрочное освобождение бывшей студентки МГУ им. М.В. Ломоносова Варвары Карауловой, осужденной за попытку вступить в запрещенную в России террористическую группировку «Исламское государство*».

            «Да, администрация ФСИН против, но суд принимает решение независимо», – сказал адвокат Павел Бадамшин РИА «Новости».

            Вологодский городской суд рассмотрит ходатайство о досрочном освобождении Карауловой 16 апреля. Сейчас она находится в колонии в Вологодской области.

            Отец заключенной надеется, что дочь освободят, так как для этого были выполнены все объективные условия.

            «Ну, все объективные, необходимые для этого условия выполнены. Варя учится в двух университетах, поощрения со стороны администрации, положительные характеристики, возможность трудоустройства ей гарантирована», – сказал Павел Караулов.

            Он также сообщил, что, когда видел дочь на прошлой неделе, то она была настроена «по-боевому». Караулов уточнил, что после освобождения, она планирует заниматься «правозащитой, юриспруденцией по новому своему профилю». Варвара Караулова, уже отбывая наказание, поступила в университет «Синергия» на заочное отделение юридического факультета.

            Напомним, Варвару Караулову (позже сменила имя на Александру Иванову) задержали в октябре 2015 года в Турции за попытку примкнуть к ИГ*. Она втайне от родителей улетела в Стамбул, где она с группой россиян пыталась попасть в Сирию. Девушку осудили на 4,5 года колонии. Позже она раскаялась, заявив, что ее связь с вербовщиком основывалась не на том, что он был членом организации, а на том, что она его любила.

            В ноябре 2018 года Караулова попросила уполномоченную по правам человека в России Татьяну Москалькову поддержать ходатайство о ее УДО. Москалькова согласилась.

            * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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