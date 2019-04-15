ФСИН не одобрила УДО Карауловой

Администрация исправительной колонии в Вологодской области не одобрила условно-досрочное освобождение бывшей студентки МГУ им. М.В. Ломоносова Варвары Карауловой, осужденной за попытку вступить в запрещенную в России террористическую группировку «Исламское государство*».

«Да, администрация ФСИН против, но суд принимает решение независимо», – сказал адвокат Павел Бадамшин РИА «Новости».

Вологодский городской суд рассмотрит ходатайство о досрочном освобождении Карауловой 16 апреля. Сейчас она находится в колонии в Вологодской области.

Отец заключенной надеется, что дочь освободят, так как для этого были выполнены все объективные условия.

«Ну, все объективные, необходимые для этого условия выполнены. Варя учится в двух университетах, поощрения со стороны администрации, положительные характеристики, возможность трудоустройства ей гарантирована», – сказал Павел Караулов.

Он также сообщил, что, когда видел дочь на прошлой неделе, то она была настроена «по-боевому». Караулов уточнил, что после освобождения, она планирует заниматься «правозащитой, юриспруденцией по новому своему профилю». Варвара Караулова, уже отбывая наказание, поступила в университет «Синергия» на заочное отделение юридического факультета.

Напомним, Варвару Караулову (позже сменила имя на Александру Иванову) задержали в октябре 2015 года в Турции за попытку примкнуть к ИГ*. Она втайне от родителей улетела в Стамбул, где она с группой россиян пыталась попасть в Сирию. Девушку осудили на 4,5 года колонии. Позже она раскаялась, заявив, что ее связь с вербовщиком основывалась не на том, что он был членом организации, а на том, что она его любила.

В ноябре 2018 года Караулова попросила уполномоченную по правам человека в России Татьяну Москалькову поддержать ходатайство о ее УДО. Москалькова согласилась.