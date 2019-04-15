У Порошенко не исключили «двух раундов» дебатов с Зеленским

Дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским могут пройти 19 апреля в «два раунда», сообщил советник действующего главы государства Юрий Бирюков.

В Facebook он назвал «разминочкой» «дебаты», которые в воскресенье Порошенко провел без соперника на стадионе «Олимпийский».

По словам Бирюкова, «на полном серьезе идет обсуждение со штабом Зеленского о времени проведения дебатов» и на стадионе, и в студии, поэтому 19 апреля возможны «два раунда».

«Если они смогут решиться, – заявил советник Порошенко. – Мы-то готовы».