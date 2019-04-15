Белому дому пришлось оправдываться из-за слов Трампа о любви к WikiLeaks

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс объяснила слова главы американского государства Дональда Трампа о любви к ресурсу WikiLeaks.

По ее словам, Трамп «шутил», когда говорил о любви к WikiLeaks в ходе избирательной кампании 2016 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

Сандерс подчеркнула, что администрация Трампа – «единственные, кто отнесся ко всему этому процессу серьезно и делает что-то, чтобы решить проблему» выдачи Джулиана Ассанжа.

NBC News указывает, что в ходе борьбы за пост президента США Трамп публично упоминал этот ресурс после публикации там переписки демократов и даже заявлял, что любит Wikileaks.

Напомним, Трамп заявил, что ничего не знает об аресте Ассанжа. В 2016 году Трамп жаловался на нежелание СМИ освещать публикации WikiLeaks.

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