Российские баскетболистки стали победительницами Евролиги

В финале Евролиги встретились баскетболистки из двух российских клубов – УГМК (Екатеринбург) и «Динамо» (Курск), сообщают информационные агентства.

Это второй финал в истории, в котором принимали участие два российских клуба, передает РИА «Новости».

Победу в матче, который прошел в венгерском Шопроне, одержали спортсменки из УГМК. Встреча завершилась со счетом 91:67 (21:17, 27:15, 24:16, 19:19).

Клуб из Екатеринбурга уже побеждал в Евролиге в 2003, 2013, 2016 и 2018 годах. В 2016 году в финале баскетболистки из УГМК обыграли соперниц из оренбургской «Надежды».