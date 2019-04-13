Назван идеальный завтрак для диабетиков

Канадские ученые назвали омлет идеальным завтраком для больных диабетом, так как он помогает контролировать уровень глюкозы весь день.

Людям с таким диагнозом нужно отказаться от традиционной каши и тостов с утра, поскольку эти продукты содержат много углеводов и вызывают резкий скачок сахара в крови, передает РИА Новости со ссылкой на Medical Xpress.

Специалисты провели на добровольцах эксперимент. В первый день они завтракали омлетом, во второй – овсяной кашей с фруктами, остальные приемы пищи были совершенно одинаковыми. Мониторы, прикрепленные к телу, контролировали уровень глюкозы в крови каждые пять минут.

Выяснилось, что жирный завтрак с низким содержанием углеводов (омлет) помогает избежать выброса сахара в кровь сразу после приема пищи, а также сохраняет такой эффект на весь день.

«Мы ожидали, что завтрак, состоящий из углеводов максимум на десять процентов, позволит предотвратить этот скачок, но общий эффект контроля и стабильности уровня глюкозы стал для нас неожиданностью», – отметил один из авторов исследования Джонатан Литтл.

Эксперты планируют провести дополнительные эксперименты, которые изменят убеждения о рационе больных диабетом.

Ранее Минздрав сообщил, что россияне превысили норму потребления сахара в два раза в 2018 году.