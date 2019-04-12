Россельхознадзор обратился в ФСБ из-за махинаций с поставками из Белоруссии

Россельхонадзор обратился в ФСБ и Минтранс России из-за серых схем поставок белорусской животноводческой продукции.

«В целях пресечения «серых схем» поставок и незаконной деятельности транспортных компаний, участвующих в этих схемах, Россельхознадзор обратился в ФСБ и Минтранс России с просьбой принять меры в части компетенции этих ведомств по рассматриваемой проблеме», – говорится в сообщении Россельхознадзора, передает РИА «Новости».

Там также уточняется, что «анализ транзитных поставок через территорию России подконтрольной продукции из республики Беларусь в адреса получателей республик Казахстан и Киргизия» ведется с февраля этого года.

Специалисты ведомства обратили внимание на скорость оборачивания транспортных средств. Они в течение двух-пяти суток доставляли продукцию в такие города, как Алма-Ата и Бишкек, и возвращались в Белоруссию. После чего заново грузились и снова и отправиться в адреса «фантомных» получателей.

«В целях пресечения «ложного транзита» Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору проинформировала белорусскую сторону, что пропуск товаров в адреса киргизских и казахских получателей, перевозимых вышеперечисленными компаниями-посредниками, будет осуществляться только после подтверждения государственными ветеринарными службами республик Казахстан или Киргизия о намерении принять продукцию, поставляемую этими посредниками», – сказано в сообщении.

Ранее Россия запретила поставки яблок и груш из Белоруссии в связи с реэкспортом продукции из стран, в отношении которых введено ответное продовольственное эмбарго.

На это Белоруссия пригрозила перекрытием нефтепроводов, по которым идет транзит, «на ремонт».