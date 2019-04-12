Россия направила Британии ноту по делу о смерти Глушкова

Российское посольство в пятницу направило в министерство иностранных дел Британии ноту с требованием предоставить информацию о расследовании смерти бывшего замгендиректора «Аэрофлота» Николая Глушкова, сообщил представитель дипмиссии.

В посольстве отметили, что со дня загадочной смерти Глушкова в Лондоне прошло более года, что является приличным сроком для работы следствия. «Однако вокруг этого преступления сохраняется абсолютная политическая и информационная тишина», – сказал дипломат РИА «Новости».

По его словам, Россия серьезно обеспокоена тем, что Лондон игнорирует все запросы касательно смерти Глушкова, в том числе не дает ответ на находящийся в МВД Великобритании с апреля 2018 года запрос Генеральной прокуратуры России о правовой помощи по возбужденному в нашей стране уголовному делу.

Сообщается, что в этой связи 12 апреля в Форин-офис была направлена очередная нота с законным требованием предоставить российской стороне полную информацию о ходе расследования гибели российского гражданина.

Отсутствие какой-либо реакции Лондона говорит о том, что британские власти упорно продолжают утаивать правду от общественности, подчеркнул представитель посольства.

«Откровенное замалчивание причин смерти российского гражданина на территории Соединенного Королевства считаем категорически неприемлемым», – заключил представитель дипмиссии.

Напомним, Глушков, заочно приговоренный в России к восьми годам колонии за хищения у «Аэрофлота», был найден мертвым в своей квартире в лондонском районе Нью-Малден в ночь на 13 марта 2018 года. Скотланд-Ярд сначала назвал смерть «необъяснимой», но позже заявил, что Глушков погиб от удушения. Утверждалось, что он якобы был задушен собачьим поводком. В России возбуждено уголовное дело по факту убийства Глушкова.