Тимошенко прокомментировала перепалку Порошенко и Зеленского

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что поступок кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского, который не стал продолжать телефонный разговор с действующим главой государства Петром Порошенко, «разрушает статус» президента и унижает государство.

«Я увидела разрушение статуса должности президента. Я увидела унижение украинского государства. Я думаю, так же, как и я, миллионы украинцев это видеть не хотели», – заявила Тимошенко в опубликованном в пятницу в Facebook видеообращении.

Политик обратилась к Порошенко и призвала его не «становиться частью чужого шоу» и «держать президентскую планку». Она также обратилась к Зеленскому и призвала его не «устраивать бои» вокруг должности президента, а уважать честь и достоинство этой должности. «Владимир Зеленский бросил трубку практически в лицо действующему президенту. Я увидела, какой это стресс для президента. И, зная о его проблемах со здоровьем, у него просто пересохло во рту, он не мог дальше говорить. Нужно просто быть людьми и вовремя подать друг другу глоток воды», – добавила Тимошенко.

Ранее в Сети появилось видео перепалки действующего президента Украины Петра Порошенко и кандидата от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1». Медиаэксперт Анатолий Шарий, комментируя случившееся, заявил, что Зеленский оказался единственным человеком в эфире, который «смог нагнуть Порошенко».

Руководство украинского телеканала «1+1» уже заявило о планах подать в суд на Порошенко за обвинения в адрес вещателя, а также перебранку с соперником по второму туру президентских выборов Владимиром Зеленским.