Телеканал «1+1» решил подать в суд на Порошенко

Руководство украинского телеканала «1+1» заявило о планах подать в суд на президента Украины Петра Порошенко за обвинения в адрес вещателя, а также перебранку с соперником по второму туру президентских выборов Владимиром Зеленским.

Как сообщил генеральный директор группы 1+1 Media Александр Ткаченко, в четверг вечером шла рутинная подготовка к выпуску программы «Право на власть», где ожидались выступления экспертов, но не кандидатов на пост главы государства и тем более их дебаты. «И тут без мигалок и охраны во двор студии имени Довженко подъезжают две машины, и выходит сам президент, причем не совсем понятно в каком он тут статусе – кандидата или президента. Но, как понимаете, при его виде и сотрудников Управления государственной охраны все в шоке. Он говорит: «Пришел на дебаты», – рассказал Ткаченко, передает ТАСС.

«Его впускают в студию. А что делать, статус президента никто не отменял», – продолжил Ткаченко. При этом, по мнению генерального директора телеканала, Порошенко точно знал, что его оппонент в этот момент находится во Франции, где запланирована его встреча с президентом Эмманюэлем Макроном. «И тут вдруг звонит в студию кандидат в президенты Зеленский из Парижа и расставляет точки над «и», – подчеркнул Ткаченко.

«Телеканал подаст в суд на президента Петра Порошенко за обвинения в адрес канала, и после того, как он позорно ворвался в эфир частной кампании, пользуясь статусом главы государства», – заявил руководитель вещателя, который принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому.

Ранее в Сети появилось видео перепалки действующего президента Украины Петра Порошенко и кандидата от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».

Также в пятницу появилось новое видео с Зеленским, созданное, предположительно, сторонниками Порошенко. На этот раз в видео на шоумена высыпают вещество, похожее на героин. До этого в Telegram-канале Порошенко появился ролик, на котором фура сбивает Зеленского. Опубликованное видео смонтировано на основе рекламы шоумена в преддверии второго тура президентских выборов в стране.

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