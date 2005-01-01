Шарий: Зеленский – единственный, кто смог нагнуть Порошенко

Медиаэксперт Анатолий Шарий, комментируя визит президента Украины Петра Порошенко в студию программы «Право на власть» телеканала «1+1», заявил, что кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский оказался единственным человеком в эфире, который «смог нагнуть Порошенко».

Шарий в видео на своем YouTube-канале отметил, что с самого начала передачи ждал, что ведущие программы и гости студии «порвут» Порошенко, но на деле президент Украины и другие участники эфира выглядели, как компания друзей, при этом еще за сутки до эфира Порошенко говорил, что не признает телеканал «1+1» как СМИ.

По мнению Шария, Порошенко приехал в студию канала «1+1», который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому, чтобы показать себя как «альфа-самца». «Он приехал на чужую территорию для того, чтобы там всех подавить. Он знал, что главного оппонента не будет», – добавляет Шарий.

Журналист подчеркнул, что помешать Порошенко никто не пытался. «Пришел, покакал и подтерся теми, кто был в студии. … Ему очень важно заканчивать последним, потому что он пришел туда, чтобы показать: «Я доминирую». Он ничтожество, взявшее минимальное количество голосов. Он ничтожество, которое устраивает фальсификации, льет недопустимую грязь, плюется говном, совершает шаги, которые человек в нормальном состоянии не совершит. Тем не менее ему позволяют доминировать», – заявил Шарий.

Журналист отмечает, что ситуация меняется, когда в студию дозванивается Зеленский, сообщивший, что он находится в Париже и готовится к встрече с президентом Франции, и Порошенко об этом известно. «Красавец. Он его прекрасно загоняет, отлично. Он с ним разговаривает на равных. Он перед ним не лебезит, как эти два ведущих. Он его просто загоняет. ... Зеленский вспоминает и про наркомана, и про все остальное. Причем он не нападет грубо, он достаточно мягко это упоминает и говорит: «Ничего, мы потерпим». Он разговаривает на равных, нет, разговаривает вроде как свысока, это очень круто», – говорит Шарий.

Он также отмечает, что Порошенко пытается перебивать Зеленского, чтобы доказать свое превосходство, но кандидат от партии «Слуга народа» не сдается, и Порошенко «начинает нервничать». «Когда начинается повторение, Порошенко бесится, он просто взбешен. Это круто, это прекрасно, потому что он психопат. … Он не привык, что его нагибают, а Зеленский его нагибает просто по телефону. И сколько угодно ты можешь говорить: «Он наркоман, карлик», что угодно вы там можете говорить, Зеленский побеждает», – говорит Шарий.

«Это единственный человек, который смог нагнуть Порошенко в этой студии», – говорит Шарий о Зеленском.

Ранее в Сети появилось видео перепалки действующего президента Украины Петра Порошенко и кандидата от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».

Руководство украинского телеканала «1+1» уже заявило о планах подать в суд на Порошенко за обвинения в адрес вещателя, а также перебранку с соперником по второму туру президентских выборов Владимиром Зеленским.