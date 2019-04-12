Арестован помощник прокурора петербургского метро

В Санкт-Петербурге по делу о взятке арестовали помощника прокурора городского метрополитена Григория Боровко, сообщает объединенная пресс-служба петербургских судов.

«Куйбышевский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Григория Боровко, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»)», – говорится в сообщении пресс-службы.

Сам Боровко своей вины не признает, а в суде попросил в качестве меры пресечения избрать домашний арест. Это ходатайство суд отклонил. Помощника прокурора отправили в СИЗО до 9 июня, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что Боровко был задержан в результате проверок, которые прошли по поручению главного прокурора города Сергея Литвиненко.

По данным следствия, Боровко потребовал от предпринимателя взятку в размере 300 тыс. рублей. Взамен он обещал отсутствие проверок торговых точек бизнесмена. Помощника прокурора задержали в среду. В настоящее время решается вопрос о его увольнении из-за нарушения присяги прокурора.

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