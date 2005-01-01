Ополченцы ДНР спасли автомобиль ОБСЕ от атаки ВСУ

Официальный представитель оперативного командования провозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов сообщил, что военнослужащие ДНР предотвратили попытку ВСУ атаковать автомобиль сотрудников миссии ОБСЕ на Украине.

Безсонов рассказал, что украинские военнослужащие пытались атаковать автомобиль ОБСЕ, находившийся на маршруте патрулирования, с помощью двух мин калибра 82 миллиметра, установленных на беспилотнике. Однако военнослужащим ДНР удалось вовремя обнаружить и сбить летательный аппарат, передает РИА «Новости».

Официальный представитель оперативного командования провозглашенной Донецкой народной республики подчеркнул, что ВСУ собирались обвинить ДНР в нападении на сотрудников миссии ОБСЕ на Украине, чтобы спровоцировать международный резонанс.

По данным Безсонова, позднее ВСУ была совершена вторая попытка совершения диверсии, только уже посредством минометного обстрела.

«Достоверно зная, что в районе населенного пункта Доломитное осуществляют работу сотрудники ОБСЕ, командир 30-й механизированной бригады Гараз отдал приказ на открытие минометного огня по данному району. Однако, мы были проинформированы о маршруте патрулирования ОБСЕ и на провокационный огонь не отвечали», – отметил представитель оперативного командования провозглашенной Донецкой народной республики.

Безсонов обратил внимание руководства миссии на эту провокацию, а также выразил надежду, что она будет зафиксирована в официальном отчете ОБСЕ.

Ранее полпред России в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов не исключил провокаций со стороны киевской «партии войны» в преддверии второго тура президентских выборов на Украине. Он также отметил, что перед выборами на линии соприкосновения в Донбассе проходили вооруженные провокации ВСУ.

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