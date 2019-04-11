Соловчук рассказал о «ценных жизненных пожеланиях» от Кокорина и Мамаева

Водитель ведущей «Первого канала» Виталий Соловчук сообщил, что во время драки с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым спортсмены высказывали в его адрес «жизненные пожелания».

«Избиение то затухало, то вновь возобновлялось, длилось в целом 10 минут. При этом мне давались «ценные жизненные пожелания» – заявил Соловчук, передает РИА «Новости».

Потерпевший добавил, что после потасовки он «на всякий случай извинился», чтобы футболисты от него отстали.

Между тем, по информации ТАСС, здание Пресненского суда эвакуируют в связи с угрозой взрыва. Как сообщил источник, на электронную почту суда пришло анонимное сообщение о заложенном в здании взрывном устройстве. Все судебные процессы прерваны на время проверки.

Напомним, во вторник Кокорина и Мамаева доставили в Пресненский суд Москвы с вещами. Ранее сроки ареста футболистам были продлены на полгода. Спортсмены которые проходят по делу о нападении на федерального чиновника Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала. Сами футболисты признали свою вину частично.

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