Порошенко поручил СБУ заняться Медведчуком

Президент Украины Петр Порошенко поручил СБУ рассмотреть целесообразность нахождения в гуманитарной подгруппе контактной группы председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Владимира Медведчука.

Об этом сообщает ТАСС.

В марте Медведчук и кандидат в президенты Юрий Бойко приезжали в Москву для встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым, чтобы обсудить транзит российского газа через украинскую территорию.

После визита в Россию президент Украины Петр Порошенко обвинил политиков в антиукраинском сговоре с «государством-агрессором».

Ранее Медведчук заявил, что Киев не выполняет Минские соглашения, а жители Донбасса ему не нужны.