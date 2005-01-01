Порошенко обвинил Бойко и Медведчука в антиукраинском сговоре с Москвой

Украинский лидер Петр Порошенко отреагировал на поездку кандидата в президенты страны Юрия Бойко и политика Виктора Медведчука в Москву.

«Побежали к [президенту России Владимиру] Путину, они экономику обсуждают, они обсуждают, как повесить снова Украину на российскую газовую иглу, они уже союзы обсуждают, которые будут созданы после президентских выборов и парламентских выборов, и уже сейчас утверждают, что они все объединятся. Против кого они объединятся? Против Украины, против каждого из нас», – заявил Порошенко в эфире канала «Прямой», передает РИА «Новости».

Он также добавил, что подобные встречи – это попытка Кремля «подорвать единство» Украины.

Напомним, в пятницу премьер-министр России Дмитрий Медведев и глава Газпрома Алексей Миллер провели в Москве встречу с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком и кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко.

После встречи Бойко сообщил, что прямые поставки газа из России на Украину снизят тарифы на коммунальные услуги.