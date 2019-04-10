Путин поговорил с Медведчуком о задержанных украинских моряках

Президент России Владимир Путин проводил встречу с председателем политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Владимиром Медведчуком, подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«У меня сегодня утром спрашивали, был ли Медведчук в последнее время. Я уточнил: да, был. Действительно он приезжал. Он поднимал вопрос об освобождении украинских моряков», – сообщил Песков, передает ТАСС.

Напомним, в марте Медведчук и кандидат в президенты Украины Юрий Бойко провели в Москве встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, на которой стороны обсудили транзит газа через Украину. На встрече Медведев заявил, что не видит от действующей украинской власти серьезных шагов по вопросам в газовой сфере.

После визита украинских политиков в Москву президент Украины Петр Порошенко обвинил Бойко и Медведчука в антиукраинском сговоре с Россией.