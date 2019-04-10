Аваков выступил против отставки главы Одесской области

Единственным членом правительства Украины, который высказался против отставки главы Одесской областной государственной администрации Максима Степанова, оказался министр внутренних дел страны Арсен Аваков, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко.

«Против политической расправы над Максимом Степановым высказался и проголосовал всего один министр – Арсен Аваков», – написал Геращенко в своем Facebook.

Он подчеркнул, что Степанов отказался быть «де-факто сотрудником избирательного штаба действующего президента» Петра Порошенко.

Ранее кабмин Украины согласовал увольнение губернатора Одесской области Максима Степанова. Против высказался только один член правительства.

Напомним, Порошенко подписал указ о снятии Степанова с должности председателя Одесской областной государственной администрации, но тот отказался уходить, назвав указ незаконным. Он заявил, что отстранить его может только правительство.

Главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев заявил газете ВЗГЛЯД, что ранее губернаторы никогда открыто не шли против решения президента.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации с непослушанием главы Одесской области президенту Порошенко.