В петербургском детсаду произошло массовое отравление

Более 20 воспитанников детского сада № 53 Красногвардейского района Санкт-Петербурга заразились острой кишечной инфекцией, девять из них были госпитализированы.

«Пострадал 21 ребенок, госпитализированы девять детей. Клинически заболевания протекают в виде гастроэнтеритов, энтероколитов... Деятельность детского сада приостановлена», – говорится в сообщении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Ведомство уточняет, что уже выявлены нарушения при организации питания детей.

В детском саду также организован комплекс противоэпидемических мероприятий, проведены медицинское обследование контактных детей и персонала, в том числе работников пищеблока, и дезинфекция.

Ранее в Дагестане 72 ребенка попали в больницу с признаками острой кишечной инфекции. После массового отравления было возбуждено уголовное дело. Позже медики попросили жителей соблюдать меры предосторожности до установления источника загрязнения воды.