В Дагестане 72 ребенка попали в больницу с признаками кишечной инфекции

В городе Хасавюрт республики Дагестан порядка 90 человек попали в больницу с признаками острой кишечной инфекции, большая часть из заболевших ¬– дети; об этом сообщило республиканское министерство здравоохранения.

«В больнице на сегодняшний день находятся 86 человек, в том числе 72 ребенка. Состояние пострадавших преимущественно легкой степени, тяжелых случаев не зарегистрировано», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что медицинскую помощь пациенты получают в полном объеме, все необходимые медикаменты и материалы у медиков имеются.

Расследованием причин вспышки заняты специалисты Роспотребнадзора.

«На сегодняшний день в инфекционном отделении находятся 49 человек, из них 35 детей. Степень тяжести течения заболеваемости оценивается как легкая», – сообщили в надзорном органе, передает РИА «Новости».

Роспотребнадзор также добавил, что для эпидемиологического расследования к очагу направилась группа специалистов, на месте проводится комплекс противоэпидемиологических мероприятий.

«Произведен забор клинического материала от больных, а также водопроводной воды для проведения бактериологического и вирусологического исследования», – отмечается в сообщении ведомства.