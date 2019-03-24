После массового отравления в Дагестане возбудили дело

МВД Дагестана возбудило уголовное дело по факту массового отравления в Хасавюрте, сообщили в ведомстве.

«В Хасавюртовском отделе полиции возбудили уголовное дело по факту массового отравления граждан», – сообщается на странице МВД Дагестана в Instagram.

Дело возбуждено по ч.1 ст. 236 УК РФ («нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей»).

Как установило следствие, с 17 по 23 марта в инфекционное отделение центральной городской больницы поступили более 80 человек с острой кишечной инфекцией. Сейчас там находятся 86 больных, включая 72 детей.

Полицейские проводят оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на установление обстоятельств происшествия.

Ранее в воскресенье в республиканском министерстве здравоохранения сообщали, что из-за массового отравления в Хасавюрт в Дагестане госпитализированы 104 человека, в том числе около 90 детей.