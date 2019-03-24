Число госпитализированных с отравлением в Дагестане возросло до 104 человек

Из-за массового отравления в Хасавюрт в Дагестане госпитализированы 104 человека, в том числе около 90 детей, сообщила представитель пресс-службы республиканского министерства здравоохранения Залина Муртазалиева.

По ее словам, все заболевшие попали в больницу с признаками острой кишечной инфекции, передает ТАСС.

Состояние госпитализированных оценивается преимущественно как легкой степени тяжести. Муртазалиева подчеркнула, что в наличии имеются все необходимые медикаменты и расходные материалы.

Министерство здравоохранения Дагестана призвало жителей Хасавюрта до завершения расследования причин вспышки острой кишечной инфекции соблюдать меры предосторожности – употреблять только кипяченную или бутилированную воду, чаще мыть руки. Кроме того, жителям советуют использовать прокипяченную воду для мытья фруктов и овощей.

Накануне сообщалось о госпитализации 90 человек.