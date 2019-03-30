Медики прокомментировали ситуацию после массового отравления в Дагестане

В Министерстве здравоохранения Дагестана сообщили, что после массового отравления в дагестанском Хасавюрте количество поступающих с признаками острой кишечной инфекции снижается, в больнице остаются чуть более 60 человек.

По словам представителя пресс-службы регионального ведомства, бригады медиков проводят обходы с целью вакцинации населения и выявления повторно заболевших, передает ТАСС.

«От гепатита А уже привито более 700 человек, в основном это дети, от дизентерии – 133 человека, от брюшного тифа – почти 80. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается», – уточнил представитель ведомства.

Минздрав Дагестана призвал жителей Хасавюрта до завершения расследования причин вспышки инфекции соблюдать меры предосторожности – употреблять только кипяченую или бутилированную воду, чаще мыть руки, а также использовать для мытья фруктов и овощей предварительно прокипяченную воду.

Специалисты устанавливают источник загрязнения воды в Хасавюрте. В город выехала бригада специалистов Республиканского центра инфекционных болезней. Расследованием причин заболевания занимаются специалисты Роспотребнадзора.

В прошлое воскресенье в республиканском министерстве здравоохранения сообщали, что из-за массового отравления в дагестанском Хасавюрте госпитализированы 104 человека, в том числе около 90 детей. По факту массового отравления было возбуждено уголовное дело.