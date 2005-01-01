Против вынесших приговоры по «делу Язова» литовских судей завели дело в России

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении судей Вильнюсского окружного суда Айноры Мацявичене, Айвы Сувилене, Виргинии Тамошюнайте и Артураса Шумскаса; они подозреваются в вынесении заведомо неправосудного приговора, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Судьи подозреваются «в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 305 УК РФ («Вынесение заведомо неправосудного приговора»)», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Следователи установили, что «по результатам рассмотрения уголовного дела о событиях января 1991 года в Вильнюсе в марте текущего года судьи Вильнюсского окружного суда Айнора Мацявичене, Айва Сувилене, Виргиния Тамошюнайте и Артурас Шумскас вынесли заведомо неправосудный приговор в отношении Дмитрия Язова, Михаила Головатова, Владислава Шведа, Юрия Меля, Геннадия Иванова и иных граждан России, признав их виновными в совершении преступлений против человечности и военных преступлений, и назначив наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до 14 лет».

Отмечается, что на момент вынесения приговора «судьям было достоверно известно о несоответствии инкриминируемых обвиняемым деяний фактическим обстоятельствам событий января 1991 года в Вильнюсе, а также об уголовном преследовании бывших военнослужащих Вооруженных Сил Союза ССР, сотрудников правоохранительных органов и членов КПСС с нарушением принципов и норм международного права и уголовного процесса».

Также не были приняты во внимание «факты стрельбы по гражданскому населению с крыш и верхних этажей прилегающих зданий, хотя достоверно известно, что в конфликте участвовала третья сторона».

Судьи в приговоре констатировали тот факт, что «по существу нет возможности конкретизировать, от действий кого из обвиняемых возникли наиболее тяжкие последствия, то есть убийство гражданских лиц и причинение телесных повреждений». Это является грубым игнорированием одного из принципов уголовного судопроизводства, «согласно которому все сомнения трактуются в пользу обвиняемых».

Сам обвинительный приговор вынесен с нарушением общепризнанного принципа международного права и уголовного процесса – «недопустимости придания уголовному закону обратной силы».

В данный момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Напомним, судебные заседания по «делу о событиях 13 января» начались в Литве в 2016 году. Местная прокуратура утверждает, что люди, которые вышли на акции протеста и погибли у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года, якобы были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств не предоставляет.

В марте 2019 года Вильнюсский окружной суд признал виновными по «делу о событиях 13 января 1991 года» бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и экс-офицера КГБ Михаила Головатова.

При этом на заседание суда не пустили российских представителей СМИ и сотрудников посольства России в Вильнюсе.

Отметим, что Головатов в комментарии газете ВЗГЛЯД заявлял, что в Литве должны судить Михаила Горбачева.

Россия пообещала ответить на приговор литовского суда по событиям 1991 года.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, за что Литва приговорила последнего советского маршала.