Россия пообещала ответить на приговор литовского суда по событиям 1991 года

Москва не оставит без реакции приговор Вильнюсского окружного суда гражданам России по делу о январских событиях 1991 года, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Мы, конечно, не оставим это без дальнейшей реакции», – заявила Захарова, передает ТАСС.

В среду Вильнюсский окружной суд признал виновными по «делу о событиях 13 января 1991 года» бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и экс-офицера КГБ Михаила Головатова. На заседание суда не пустили российских представителей СМИ и сотрудников посольства России в Вильнюсе.

Ранее Захарова заявляла, что заседания суда по данному делу проходят с заведомо обвинительным уклоном.