Астронавты американского частного корабля приступил к тренировкам в российском ЦПК

Экипаж испытательного полета американского частного корабля Starliner начал тренировки в российском Центре подготовки космонавтов, сообщается на сайте ЦПК.

«Сегодня в Центре подготовки космонавтов состоялось представление астронавтов НАСА Николь Мэнн, Майкла Финка и Барри Уилмора руководству и сотрудникам ЦПК. Астронавты в настоящее время готовятся к первому испытательному космическому полету на МКС в составе экипажа космического корабля Starliner компании Boeing», – говорится в сообщении.

Астронавты будут проходить подготовку в ЦПК в течение пяти недель. Им предстоит изучить работу систем российского сегмента МКС и ознакомиться со средствами медицинского обеспечения. Также они будут изучать русский язык, передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что полет корабля Starliner к МКС в беспилотном режиме планируется в августе, а в пилотируемом режиме – в ноябре. На нем должны будут находиться астронавты НАСА Майкл Финк и Николь Мэнн, а также астронавт Boeing Кристофер Фергюсон. После этих полетов Starliner бужет сертифицирован НАСА для штатных полетов на МКС.