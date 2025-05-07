Роскосмос оценил риск ущерба от падения «Космоса-482»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вероятность причинения ущерба падением советской станции «Космос-482» крайне мала, сообщили в пресс-службе Роскосмоса, передает ТАСС. В корпорации уточнили, что траектория объекта постоянно отслеживается как российскими, так и зарубежными специалистами, координаты вхождения уточняются по мере снижения орбиты.

Станция «Космос-482», запущенная в 1972 году к Венере, осталась на высокоэллиптической земной орбите из-за нештатной работы разгонного блока. Сейчас аппарат сближается с Землей из-за трения о верхние слои атмосферы. Ожидается, что он войдет в плотные слои атмосферы 9–10 мая.

В Роскосмосе подчеркнули, что масса станции менее 500 кг, что значительно уступает возвращаемым аппаратам типа «Союз». На орбите находится множество отработавших объектов, за прошлый год в атмосферу вошел 1981 космический объект, из них примерно каждый седьмой весил более 500 кг. Случаи материального ущерба от падения подобных объектов единичны, пострадавших людей зарегистрировано не было.

Как писала газета ВЗГЛЯД, советская межпланетная станция к Венере не вышла на отлетную траекторию в 1972 году. Станция до сих пор остается на орбите вокруг Земли. Американский эксперт Джонатан Макдауэл предположил, что объект может упасть в любой части мира в начале – середине 2020-х.