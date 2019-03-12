Стало известно, когда упадет советская межпланетная космическая станция

Межпланетная станция, запущенная СССР к Венере и не вышедшая на отлетную траекторию, до сих пор вращается вокруг Земли. Как заявил американский космический эксперт Джонатан МакДауэл, станция может упасть в любой части мира в начале-середине 2020-х годов.

«Если это спускаемая капсула, она может пережить падение в атмосфере Земли и ударить о поверхность. В этом случае я ожидаю обычного 1 к 10 тысячам шанса упасть на кого-нибудь. Техническое средство плотное, но инертное и не содержит ядерных материалов. Нет необходимости в серьезном беспокойстве», – отметил МакДауэл в своем последнем отчете о событиях в космосе, передает РИА «Новости».

Таким образом он опроверг заявления западной прессы о том, что станция «Венера» (после неудачного запуска переименована в «Космос-482»), упадет на Землю в этом году. По мнению американского эксперта, падение произойдет в начале-середине 2020-х годов.

Ранее астроном, историк космонавтики, автор книги о советских миссиях на Венеру Павел Шубин также заявлял, что советская станция, запущенная к Венере, после полувека скитаний в космосе все-таки упадет на Землю в 2023-2025 годах.

Напомним, станция «Венера-8» была запущена в космос в марте 1972 года. Позже СССР решил отправить «близнеца» станции, но на этапе работы разгонного блока, который отвечает за вывод станции на межпланетную траекторию полета, произошел сбой. Станция вместе с разгонным блоком осталась на вытянутой орбите и вращается вокруг Земли.