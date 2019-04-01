Названа самая прибыльная компания мира

Самой прибыльной в мире в 2018 году стала нефтяная компания Saudi Aramco, пишет Bloomberg со ссылкой на Moody's и Fitch.

Чистая прибыль компании оценивается в 111,1 млрд долларов. Это значительно больше, чем результаты Apple и Samsung, которые заняли вторую и третью строчки рейтинга. Они за прошлый год заработали 59,5 и 35,1 млрд долларов соответственно, передает РИА «Новости».

Более того, чистая прибыль саудовской нефтяной компании оказалась больше, чем у Apple, Google и Exxon Mobil вместе взятых.