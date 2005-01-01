Предсказано усиление антироссийской истерии Порошенко ради победы над Зеленским

«Порошенко может разыграть антироссийскую истерию, и Зеленский действительно может частично потерять голоса», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Александр Охрименко.

«Порошенко в любом случае будет стоять на антироссийской позиции и будет радикально ее использовать» в период между первым и вторым турами, полагает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

«Антизеленская» пропаганда будет строиться на том, что Владимир Зеленский является агентом ФСБ, Путина, Кремля», – заметил эксперт.

Еще в феврале Порошенко заявил, что Россия якобы «пытается вмешиваться в наши выборы так же, как в выборы в США, Франции, Германии, как в референдумы в Британии и Нидерландах». Впрочем, пока что действующий украинский президент заявляет о связях Зеленского не с Кремлем, а с олигархом Игорем Коломойским, а также делает акцент на несерьезности своего конкурента на выборах. При этом он, как известно, обещал не дать Зеленскому ни одного шанса победить на выборах.

«Если в первом туре Зеленский и другие кандидаты нападали и сражались с Порошенко, то сейчас Зеленский остается вообще один. Весь мощный фейковый аппарат будет брошен на одного человека, и ему будет сложно держаться», – констатирует эксперт.

«Фальсификация однозначно будет. Но одной фальсификацией в два раза сократить разницу нереально, – отмечает Охрименко. – У Порошенко будет несколько методов борьбы».

«Первый я уже назвал. Человек, который «является агентом Кремля», конечно, будет терять популярность. Это действительно будет мешать Зеленскому», – сказал собеседник.

«Во-вторых, Порошенко обыграет то, что получилось у него в первом туре. Он уже заявлял, что пенсионерам будет выплачена 13-я пенсия. Причем упор делается на том, что это личная заслуга президента. Скорее всего, он попробует поднять минимальный размер зарплат до 5 тысяч гривен. Это действительно может ему помочь, потому что часть украинцев голосовала в первом туре за получение субсидий, пенсий».

Третий способ – апелляция к мнению крупного бизнеса. «Если крупный бизнес сделает ставку на Порошенко, а сейчас бизнесмены поддерживают именно его, то Зеленскому будет сложно удержать свою победу», – считает Охрименко.

При этом отметим, что судя по ряду сообщений, украинские олигархи Дмитрий Фирташ, Сергей Левочкин и Игорь Коломойский объединили усилия для того, чтобы помешать Порошенко сохранить пост.

«На сегодняшний момент большая вероятность, что 70% избирателей проголосует за Зеленского, 30% – за Порошенко», – прогнозирует Охрименко.

Напомним, что по данным ЦИК Украины, по итогам обработки 70% протоколов, на первом месте находится Зеленский с 30,45%, а на втором – Порошенко с 16,19% голосов.